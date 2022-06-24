糖尿病是全球患者數增長最快的疾病之一，儘管可以靠胰島素注射、改善生活習慣和降血糖藥物控制，但至今仍找不到完全治癒的方法，近年科學家正在探索替代或修復胰臟內的 β 細胞來治療糖尿病的潛力，而瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）研究人員最近的一項發現，或許將加速糖尿病新療法的問世。

●胰島 β 細胞能再生？

1 型和 2 型糖尿病在發病機理上完全不同，但不論是哪種患者都有血糖水平升高的特徵，其原因可能來自胰臟內 β 細胞分泌的內源性胰島素水平過低、或其他因素導致胰島素阻抗作用異常，或兩者兼具都有可能。

目前被認為可行一種潛在的治療方案，是找到增加主要負責分泌胰島素的 β 細胞數量方法來調節血糖，瑞典研究團隊也持續對此進行研究。

在早前斑馬魚模型上的大規模篩選中，研究團隊已經確定五個小分子能有效驅動斑馬幼魚 β 細胞再生，其中四種都聚集在腺苷（Adenosine）途徑上刺激 β 細胞增殖，剩下的一種小分子則沒有已知的分子靶標或作用機制。在《Nature Chemical Biology》最新論文中，研究團隊更進一步探討了第 5 種小分子 CID661578 的靶點及分子作用。

●標靶 MNK2 在人體的實際作用有待探索

透過大量分析 CID661578 在酵母細胞中的相互作用，研究團隊確認 CID661578 分子靶向名為 MNK2 的蛋白質，隨後斑馬魚和細胞培養的研究更顯示，CID661578 能透過調節 mRNA 轉譯來促進蛋白質合成。

在後續斑馬魚模型實驗中，團隊也測試了分子的實際作用。結果顯示與對照組相比，被給予 CID661578 組別血糖水平明顯降低，其他測試更顯示 CID661578 也能誘導於實驗室生長的豬胰臟細胞中新 β 細胞的形成，並刺激人體類器官（Organoids）中胰島素的表達。

隨著研究展示出一種刺激 β 細胞形成的可行方法，這篇論文替未來治療糖尿病的方向提供了一個潛在目標，同時也為測試大量潛在的糖尿病候選藥物提供了有價值的模型。

研究作者、細胞與分子生物學系高級研究員 Olov Andersson 表示，團隊將持續研究 CID661578 及類似分子在人體組織中的作用，並深入分析其分子標靶 MNK2 在健康人體和糖尿病患者組織中的實際作用。