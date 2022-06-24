什麼是慢性病？就是指病症的歷程持續三個月以上。例如糖尿病就算是慢性病，需要經年累月的追蹤診療。急性病則與慢性病截然不同，急性病是在很短的時間之內促成病症，然後快速地暴發生病，病症持續時間不超過三個月，因為超過了三個月就會被叫作慢性病了。

換言之，急性病是可以在短期之內就康復了，幾乎不會超過三個月。現在我們以醫學概念來區分急性病性或慢性病，就能理解自律神經失調是一種慢性病，因為它的病症也常常持續三個月以上。

原來，我們都錯怪了自律神經失調。我們以為像感冒一樣，看幾次醫生，吃幾次藥就會好了，其實是誤解了，自律神經失調是很難纏的，每位失調的朋友去看醫生，早就飽受長期的困擾了。

自律神經失調是一個長期心靈與身體折磨的病症，它剝奪一個人的睡眠，也剝奪一個人的快樂，真是讓人不安。

既然自律神經失調是長期性的病症，那就無法像治療感冒一樣，以為看一、二次醫生就會好，相反地，治療自律神經失調更需要耐心。

●稱王的病

能夠稱王的病會有特色，它一定是難診療的，因此也一定是難治療的。在耳鼻喉科，能稱王的病有耳鳴、眩暈、喉嚨異物感；在胃腸科，能稱王的病有假的胃食道逆流、腸漏症；在泌尿科，能稱王的病有間質性膀胱炎；在神經科，能稱王的病很多，光是眩暈、頭痛就難倒不少人。在婦產科，能稱王的病有經前症候群；其實在每個專科領域，都有不少能夠稱王的病。

我們知道癌症不容易治療，但是不管是初期或末期，我們都知道下一步該作什麼事，比如我們要開刀，或是我們要作化療或者電療，就算是在生命末期的癌症，我們也知道盡人事聽天命。

即使有先進的醫療水準，也還不能保證癌症可以存活，但是，我們永遠都知道下一步該作什麼事。

癌症攸關生命，但還不能稱王，因為癌症是我們可以經由檢查，確定出來的病，既然知道是什麼病，也就知道下一步該作什麼事。反觀稱王的病，都無法經由檢查去確定什麼病。因為不知道什麼病，我們也就不知道下一步該作什麼治療。

耳鳴、眩暈，經由各種檢查，都不知道發生了什麼事，只知道病人感覺很痛苦；纖維肌痛症，僅是一個病名，卻沒有適當的檢查去確認病因，只知道病人全身到處痛。對照癌症，能夠稱王的病就是原因不明，自律神經失調也是一個稱王的病，它的影響範圍比耳鳴、眩暈都還要更廣泛。

(本文摘自《稱王的病：自律神經失調》/時報出版)