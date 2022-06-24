藥沒有區分強或弱，也沒有區分要吃藥或不吃藥，藥只有區分對的藥或不對的藥。對的藥，病症會緩解；不對的藥，病症不會緩解。有效的藥，一顆就有效；無效的藥，一百顆都無效。

有幫助的藥，會讓病症越來越好，沒有幫助的藥，會讓病症持續甚至越來越嚴重。

一顆安眠藥睡不著，就吃二顆。二顆睡不著，就吃三顆。其實我們應該考慮看看還有沒有其他方法不使用安眠藥。安眠藥雖能讓你睡著，但有成癮風險，它也會越吃越多，越吃越無效。

用銀杏、B群來改善耳鳴，如果能改善，那就最好了，如果吃了一個月或半年一年，還是沒有改善的話，那就不需要再吃了。

喉嚨卡卡有異物感，吃化痰藥、制胃酸藥、抗組織胺藥，如果有效，病症就能緩解，如果無效，那也不必再吃了。

因胃食道逆流的症狀而吃胃藥，如果有效，就說明這是真的胃食道逆流所導致；如果是假的胃食道逆流，那麼不論哪一種胃藥，還是不會改善胃食道逆流的症狀。

看病，處處都是小細節，處處都是大學問，不止病患本身，連醫生自己的觀念也需要改變。

自律神經失調需要吃藥嗎？如果是對的藥，當然可以吃，如果是不對的藥，吃一百顆也無效。那麼需不需要吃藥？視情形吃藥，但是最重要的還是要調整生活方式。

●什麼是治療？什麼是控制？

→什麼是治癒？治癒就是把這個病治好了。

→什麼是控制？控制就是這個病暫時只是緩和了，而且是暫時緩和了，但未來還會再復發。

→什麼是復發？復發就是病症根本沒有治好，平常以為好好的，但在某一個時間點又會再發作。

→什麼是成癮？成癮就是反覆的強迫性吃藥，以換得某些獎賞或安慰，若不吃藥則有焦急憂慮不安的情形。

◎感冒

感冒可以治癒嗎？可以，即使一個月後又再次感冒，那都不算復發。何以知道這次感冒不是復發？因為上一次的感冒已經好了，這次感冒是再次感染病毒而生病的。這次和上次的感冒是不相關的，所以感冒會痊癒，感冒不算復發，而是再次感染。

◎高血壓

藥物通常一吃就是很久，長期吃了十年、二十年是很常見的。高血壓的治療只能說是控制，不是治癒。天天吃高血壓藥，不算成癮，即使是天天吃，但不是強迫性的行為。

◎安眠藥

如何知道安眠藥是治癒還是控制？治癒就是以後都不用吃安眠藥，因為失眠已經好了；控制則是今天吃了安眠藥，明天還是要吃，以後都要服用安眠藥才能睡覺，不吃藥就睡不著。天天吃，吃了才能睡，這只能說控制，但不是治癒，而且還有成癮傾向。

如果今天吃了安眠藥，可以睡著了，如果不吃會很痛苦，不吃就不敢睡覺，沒有安眠藥會很不安，這時就出現了強迫性的行為，是成癮了。

什麼是治療？治療就是先控制，降低復發的機會，最後目標是治癒。如果治療會讓人成癮，那就不能說是治療，而傾向是控制。

自律神經失調的治療，目標先放在控制，而且是有條件的控制，其次才是治癒。有條件的控制就是讓病症變的緩和，但藥物不是成癮的，如果為了治療失眠，而吃安眠藥成癮，那也不是治療的目的了。如果為了治療疼痛，而吃止痛藥成癮，那一開始就要考慮不要使用止痛藥了。

真正的自律神經治療是一邊治療，一邊根據改善的狀況去調整治療方式，而非固定不變地使用安眠藥、止痛藥。

(本文摘自《稱王的病：自律神經失調》/時報出版)