貨櫃航運多頭循環告終？美系外資花旗環球證券降評長榮，同時目標價從160元被砍至70元，投資評等被調為賣出，陽明目標價則從186元降至116元，但評等仍為買進。話題引起網友們熱烈討論，有網友認為，「快到了，如果大盤持續不振加上除息，長榮真的會摔到70元，水手直接哭出來。」

花旗認為，貨櫃航運市場的多頭周期恐在今年9月達到頂峰，隨著塞港狀況趨緩，船舶的供應量有望從明年3月開始回升，可能會降低貨櫃市場的需求。

因此花旗考量風險升高，決定以保守的股價淨值比，重新評價亞洲航運股，長榮遭降評至賣出，目標價從160元摔至70元，陽明目前價也從186元跌至116元，但投資評等仍為買進。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人對70元目標價不以為然，「看目標價有用的話就沒人賠錢了」、「笑死，陽明喊的比長榮高」、「外資到底都在說真的還假的啊」、「eps75目標價70，想騙籌碼，笑死人」、「看漲說漲，看跌說跌」、「都被騙那麼多次了，外資報告看看就好。」

即使如此，還是有網友認為，航運市場總有一天會出現反轉，投資前本來就應該十分注意，「景氣反轉，庫存多，通膨高，航運哪敢衝」、「明知道一定會反轉，還要跳進去玩」、「其實也沒說錯，越多船成本越高，運價反轉首當其衝」、「其實70還很快就到了，大盤又不好，馬上又要除息。」

長榮今（23日）股價重挫5.9元（約5.78%）至96.1元，陽明下跌4.8元（或4.75%）至96.2元。

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