即將迎接7月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖下半年桃花運，有伴侶的虎、兔、蛇、羊、豬恐遇到感情危機，一定要更加用心對待另一半，以免造成裂痕。

▍生肖鼠

有桃花出現，單身者有機會收穫良緣，若有心儀對象，把握時機主動出擊，將會有不錯的結果。已婚者感情穩定，與另一半甜甜蜜蜜。

▍生肖牛

感情運順遂，上半年沒有遇到真愛的朋友，可在下半年多與異性來往，或許能幫助脫單。戀愛中的屬牛人甜甜蜜蜜，已婚者幸福美滿。

▍生肖虎

桃花暗淡，想要脫單是不太可能的。而戀愛中或已婚者，下半年也容易出現感情危機，一定要多與伴侶溝通，互相包容，才能走得長遠。

▍生肖兔

感情看似不錯，但實際上卻存在著一些隱患。單身人士有望獲得一段戀情，不過較為短暫，難以長久。已婚人士需克制外界誘惑，認真經營家庭。

▍生肖龍

有伴侶者要多關心身邊的人，改一改自己的脾氣，不要太過以自我為中心，凡事也要多聽一聽對方的意見，否則容易有分手、分居的危險，單身者就順其自然吧！

▍生肖蛇

感情不佳，單身者難遇心儀之人，情侶或夫妻間也會面臨各種問題，導致兩人感情降溫，彼此的心離得越來越遠，想要改變這種情況，還是要主動與另一半溝通，打開心結。

▍生肖馬

桃花出現，身邊異性增多，單身的屬馬人有機會得到一份美滿姻緣。有伴侶的屬馬人感情穩定，彼此包容，相處非常融洽。

▍生肖羊

人際關係不錯，可以擴大社交圈，接觸到更多優質異性，提高脫單的概率。不過，有伴侶的人就需要與異性保持距離，以免影響家庭和睦。

▍生肖猴

在身邊朋友的牽針引線下，有機會遇到心儀之人，與其相處時，可以大膽展現個人魅力，有機會脫單。對於有伴侶者，這段時間兩人關係也會更親密，過去的隔閡和摩擦都能得以消除。

▍生肖雞

人格魅力提升，桃花旺盛，很容易吸引到異性的目光，覓得良緣。如果想要結婚的情侶，下半年是不錯的時機。已經步入婚姻殿堂的朋友，將是一段比較甜蜜的時光，盡情享受吧！

▍生肖狗

感情方面比較好。單身者桃花多多，很快就會找到命中注定的另一半。熱戀中的人，感情也會更加穩固，可開始討論婚姻大事。已婚者日子甜甜蜜蜜，兩人互相理解。

▍生肖豬

「六合」利感情，桃花旺盛，容易找到自己的意中人，順利脫單。而對於已婚者，周圍爛桃花增多，夫妻之間的爭執變多，要注意與異性保持距離，收斂脾氣，多疼愛伴侶。

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