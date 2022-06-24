游男認定父親侵占外婆財產，與父、姐對簿公堂，並控告父在法庭外辱罵他：「笑三小」；在市場公開謾罵：「不成仔」，造成他緊張、精神不佳，提告求償精神撫慰金30萬元。游父則爆料，兒主導興訟告父、姐多達33案，他身為人父，認為兒子嘻皮笑臉、不成材，並非辱罵，是表達個人意見，也「剛好而已」，法官判游男敗訴，可上訴。

游男說，父親侵占外婆財產，外婆不識字委託他討回，但父拒不返還，他控告父侵佔，父遭起訴而心生不滿，今年3月15日在法庭外多次辱罵他：「笑三小」。去年7月5日清晨，父騎機車經過他在市場攤位前，竟公開辱罵他：「不成仔」；在2020年11月間又騎機車，擋住他行車去向，不讓他離開。

游男指控，父親不顧他身為市場自治會代表身分，多次公開謾罵侵害名譽權，造成他生活緊張、精神狀況不佳，向父親求償精神撫慰金30萬元。

游父辯稱，他不滿兒子假借外婆名義興訟，庭審後，見兒子站在法庭外竊笑、一副嘻皮笑臉的樣子，他一時怒從中來，向兒子說：「笑三小」，是表達個人意見，並非辱罵。游父並爆料，兒子竟以自己及外婆名義，對父、姐提起民事及刑事訴訟共33案，他身為人父，認為兒子不成材、自認家教失敗，出於無奈自我調侃，如果罵一句不成材的「不成仔」，是剛好而已。

法官認為，「笑三小」雖粗俗，但並非侮辱謾罵言語，而「不成仔」尚屬父親訓導子女的合理範圍。法官勘驗市場監視影像，認為父子騎乘機車對峙時，旁側通道陸續有其他機車經過，游男調整方向即可離開，父並未妨害自由，認定游男控告侵權並無理由，而予以駁回。