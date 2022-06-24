花了大筆頭期款買房，許多人日以繼夜辛勤工作，就是為了盡早繳清房貸減輕壓力，但馬來西亞則有一對老夫婦，辛苦扛10年房貸後，以為快還清時，卻被銀行追討債務，甚至還要拍賣房子。之後才得知，他們過去10年支付的只是房貸利息，本金實際只繳約20%。

根據馬來西亞媒體「中國報」報導，當地一名前銀行律師麗莎接獲一對老夫婦上門求助，對方向銀行貸款5萬5千令吉，每月還款金額為400令吉，雖然其中有幾個月沒有如期還款，但迄今已經繳約10年之久。

但就在老夫婦已經支付4萬8千令吉，以為即將還清時，銀行卻稱老夫婦還欠4萬5千令吉的貸款；至於他們過去10年所繳的錢，大多是支付房貸利息，本金僅還約1萬令吉，最終這對老夫妻的多年心血被拍賣，老來卻無棲身之處。麗莎說，「老翁無法相信，也無法接受」。

歷經此事，麗莎對銀行利用房貸繳付計算方式壓榨人民血汗錢有很深的感觸，而這也是她不再擔任銀行律師的原因。此外，麗莎也坦言，這場官司無法打贏，也沒辦法阻止房屋被拍賣，只能暫緩案件。