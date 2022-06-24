面試為求職最重要的關卡，許多人為了順利錄取，往往會做出許多其實根本做不到的承諾，王牌行銷公關、作家蔡侑霖就指出，面試官最討厭聽到的就是「沒問題、我可以學習」或「我可以加班」，基本上就是挖洞給自己跳。

《104求職網》近日刊登一篇蔡侑霖的文章，文中蔡侑霖表示，「沒問題，我可以學習」就是面試官最討厭的一句話，他說許多求職者喜歡將「學」字掛在嘴邊，殊不知聽在面試官嘴裡其實不太中聽，因為公司立場還是希望新人能盡快進入狀況，而不是像學校上課那樣慢慢學習，「企業立場是招募專才，不是職訓所」。

蔡侑霖補充，「我可以加班，也願意吃苦！」對於面試官而言，也是最為扣分的一句話，不少「閱人無數」的面試官，往往都能在短時間識破應徵者到底有沒有料，許多應徵者及於強調自己能夠吃苦、加班，但實際上就是挖洞給自己跳。

蔡侑霖說，無知的官腔容易弄巧成拙，其實只要依據實際狀況回答即可，或是轉換另一種說法：「可依照公司及部門指示，接受專案及挑戰，我有高度的配合度及意願」，既可展現自己成熟度，實質的回應也才能讓面試官接受。