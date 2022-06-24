美國接連發生大規模槍擊事件，聯邦參議院兩黨罕見對槍管立法達成共識，外界原期在解決槍枝暴力上邁出一步，未料美國最高法院當地時間23日裁定，美國人民有權在公共場所攜帶槍枝，大法官以6比3推翻紐約州規定攜帶槍枝需要許可證的法律。

大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）在意見書上寫道：「憲法第二、第十四修正案保障個人在家外攜帶手槍（handgun）自衛的權利，而紐約州對攜帶武器（weapon）的特殊要求有悖該權利。」同樣贊成駁回紐約州法律的保守派大法官包括首席大法官羅伯茲（John Roberts）、阿利托（Samuel Alito）及前總統川普任內提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

甫由總統拜登提名、首位非裔女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）則持反對意見。她表示，自2022年迄今已發生近300起大規模槍擊事件，數據顯示槍支暴力遠勝車禍，為兒童和青少年的主要死因。最高法院作出這樣的裁決，將使各州立法者難以立法杜絕槍支暴力。

自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）和凱根（Elena Kagan）也加入她的行列，在意見書上寫道：「許多州政府努力解決槍枝暴力…試圖藉由各種方式限制誰符合購槍、持槍資格…今天，最高法院替各州政府加重了負擔。」

紐約州這項施行近百年的法律要求，申請攜帶手槍出門許可的人必須出示正當理由，在夏威夷、加州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐澤西州和羅德島州亦有類似規範。

事件起因於兩名男子在紐約州申請執照被拒，因而向最高法院提起訴訟，稱「國家幾乎不可能讓一般守法公民取得執照」。但紐約州官員告訴最高法院，這兩名男子已獲許可證授權攜帶槍枝進行射擊練習和在非人口稠密區狩獵，其中一人甚至被允許攜帶槍枝上下班。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）痛斥，最高法院竟然在水牛城超市槍擊案後一個月就做出這種決定，「不僅是魯莽、更該譴責，這不是紐約州居民要的！」該槍擊案造成10人死亡、3人受傷，司法部15日對年僅18歲槍手詹德隆（Payton Gendron）提出26項聯邦罪名，最重可處死刑。