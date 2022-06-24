北高雄首家結合影城的大型購物商場樂購廣場昨日開幕！佔地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，位於高雄捷運紅線南岡山站正對面，由達麗集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，為北高雄結合影城最大規模的購物天地。

高雄市長陳其邁昨應邀出席樂購廣場開幕盛會啟動儀式，達麗集團董事長謝志長表示，近年來大岡山地區及橋頭周邊發展迅速，卻10年以上沒有大型商場入駐，達麗建設引入美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，攜手打造一個具有時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物廣場，讓岡山居民看電影與購物不用再跑大老遠，不只能完善大岡山居民的生活機能，也讓高雄時尚版圖向北拓展，更創造了1100名就業機會。並且在捷運的帶動下，帶入不斷的人潮與商機，加上鄰近已經有許多重大建設及科技大廠聚集，南部半導體產業「S」廊帶逐漸成形，引領產業新未來，樂購廣場也將成為大高雄地區消費居住的新亮點。

樂購廣場結合各類流行時尚品牌，3C科技、兒童親子樂園及大型生活主題店，擁有流行時尚、餐飲風格、電影文化三大元素組成。 自5月26日試營運以來，時尚新亮點引起全台矚目，至今創造超過20萬入店人潮，而秀泰影城斥資3000萬打造南台灣最大15米高超級巨幕廳影城的魅力也成功創造話題，成為媒體與消費大眾關注焦點，湧入滿滿前來朝聖與購物人潮。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城；街邊店的品牌如國際知名服飾UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，MUJI無印良品在台灣第1間街邊店，預計7月正式進駐。

樂購商場內還有 58家品牌陸續開放櫃位，其中餐飲品牌有 20 家，包含燒肉smile、築間幸福鍋物、有之和牛、八月堂、勝博殿、壽司郎、北村豆府家、春水堂等。其中，壽司郎、春水堂預計7月5日開幕。