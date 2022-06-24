近日上海華山醫院研究團隊以張文宏醫師領銜的Omicron重症率研究報告引發熱烈討論，由於目前大陸許多城市仍陷於或緊或鬆的疫情封控措施，因此研究報告廣受注意，許多人認為可能會挑戰中共當局正在堅持的「清零政策」。而這個政策已基本脫離了防疫的範疇，成為中國國際政治與國內政治爭議的焦點，也因此報告很快在大陸疾控中心官網下架。

對中國大陸的疫情而言，這是Omicron在大陸傳播以來最大規模的感染者隨訪研究，在此之前的研究都指出Omicron對年輕人與無慢性疾病者的重症風險較低，但仍無法對大群體的疫情發展的風險有較準確的預測。這種預測對個人來說或許意義不大，但對於掌控醫療系統資源的衛生防疫決策部門來說卻非常重要，因為他們可以據此估算疫情一旦擴散開來，會有多少比例的重症患者需要住院進行醫療救助，面對無法阻絕的疫情時，醫療體系是否會因為重症人數過多而崩潰，而且其中還包括因為醫院住滿新冠重症病患時，會阻礙其他嚴重疾病患者接受應有的（也可能是緊急的）治療。這兩種情況，即所謂的避免「醫療資源擠兌」問題。

上海華山醫院感染科主任張文宏領銜的研究論文發表後，對於如何應對Omicron與清零政策再次掀起媒體與網路熱烈討論。（圖／中新社）

在醫療過程中，醫護人員會根據患者的病情分級，以確保危重的患者獲得優先治療。面對疫情也一樣，因此傳染病也會分等級，以確保重症急症優先處理，病症輕微的可以不用處理或延緩處理。換言之，醫療資源不是無限的，為發揮醫療資源最大效用，使用不同的診療手段來面對不同的病情，這是醫療體系運作的準則，也是醫學常識。

即便是已在地球上存在數千年的流感，由於每年流行的毒株不同，各種毒株的嚴重程度差異極大，在流感傳播時也要根據對該型流感的了解來制訂防疫政策，選擇施打疫苗種類以及預備醫療體系的應對措施，亦即根據流感毒株本身的性質來決定了防疫政策的選項。

去年11月由於疫情防控要求，包括上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、復旦大學附屬華山醫院等多家醫院相繼暫停門急診醫療服務。圖為普陀區人民醫院暫停門急診醫療服務。（圖／中新社）

把這樣的防疫經驗應用到新冠病毒上也是一樣，以前面對重症率與死亡率較高的Alpha或Delta，必須以嚴格的防疫措施來應對。現在面對Omicron，了解其重症與死亡率也十分重要，而且要有較精確的統計數字來預估醫療體系可能面對的衝擊，如果預估衝擊太大，就可能要收緊防疫措施，如果預估衝擊還能承受，就可以放鬆管制，以降低社會的防疫成本。

華山醫院進行的研究就是要了解一旦感染擴散後，對一般人、高危族群或甚至孕婦與各種不同慢性疾病者會造成何種影響，其病情會如何變化。其研究報告公布的數據是全部樣本的重症率為0.065%(22/33816)，高危人群的重症率為0.238%。因此，應該把全部的醫療資源用於重症者，以及由輕症轉為重症的病患，而不應該把資源耗費在人群中的無症狀與輕症的感染者身上。

各國有關Omicron的研究都認為，感染此一毒株無症狀與輕症比例佔99%以上，因此應調整封控政策，降低防疫成本，把有限資療資源用在救治重症患者身上。（圖／Shutterstock)

最近上海與其他幾個大陸城市的封控經驗顯示，不只經濟運作與民眾生活都受到疫清封控的嚴重影響，連一些平時民眾的各種疾病也因此而無法獲得適當的醫療，甚至因此出了不少條人命。雖然沒有明確統計數字，但從數量極少的Omicron死亡病例估計，市民們因無法接受醫療而死在家裡或醫院急診處門口的，恐怕會比Omicron病死的人數多出很多。

大陸其他城市或其他國家地區也有類似的研究，東北的吉林省4月份的統計是2.5萬感染者中無症狀和輕症占了97.5%，台灣是99.73%，新加坡是99.7%。專家還指出，很多無症狀或輕症未去就醫或通報，所以無症狀和輕症比例應該比官方公布的數字更高。

大陸的清零政在國際上被用來對抗美國對中國的政治施壓，在大陸內部也存在政府與民間意見的分歧，今年中共20大即將召開，防疫政策的討論也受政治影響而偏離專業範疇。（圖／新華社）

上海華山醫院的研究報告中也提到這次研究的局限性，包括選擇隨訪對象時並非所有感染者全部納入，因為部份一感染就快速發展為重症者無法參與訪查；其次感染者反映的病況有許多都是沒有CT掃描或病理檢驗，僅依賴病患口頭報告，因此數據可能會有些微偏差。至於未來新的Omicron變異毒株也可能有其他變化，也必須進行密切追蹤，以了解其致病力，並據以調整防疫政策。

在無症狀與輕症佔99%以上的Omicron疫情上，再花費大量資源用於核酸檢測的必要性遭到普遍的質疑。圖為上海市民無窮無盡地排隊做核酸檢測。（圖／新華社）

令人許多人同感憂心的是，今年以來大陸官方面對疫情有著愈來愈強烈的政治杠桿作用，其「清零政策」不只在國際上用來對抗美國對中國的政治施壓，在大陸內部也存在政府與民間意見的分歧，在面對今年中共20大即將召開的壓力下，防疫政策的討論也受到政治影響而偏離專業範疇。在國內外政治環境因素影響下，如何排除萬難回歸防疫專業，實已到了刻不容緩的地步了。