根據中央氣象局最新資訊，24日4時21分發生芮氏規模4.5地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方41.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。（編輯：楊昭彥）1110624

花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級
9：30花蓮規模4.1地震 最大震度4級
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