清晨4時21分花蓮近海規模4.5地震 最大震度3級 05:052022/06/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮近海地震規模4.5 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，24日4時21分發生芮氏規模4.5地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府南南西方41.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。（編輯：楊昭彥）1110624 花蓮縣深夜連三震 芮氏規模3.4至3.5、最大震度4級 9：30花蓮規模4.1地震 最大震度4級 老幼都開心 花縣府斥資1億打造3座共融公園 #花蓮縣 #最大震度 #3級 #24 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮凌晨01：13芮氏規模3.7地震 最大震度4級 03:552022/06/21 生活 花蓮清晨極淺地震！芮氏規模4.4 花蓮縣4級 05:272022/06/23 生活 2022ESG高峰會 24日世貿一館登場 20:032022/06/23 生活 多地調降核酸常態化檢測頻率 深圳24日起出行防控再趨嚴 15:292022/06/23 兩岸 PChome 24h購物祭「新鮮台灣漁產」專區 7/4前食品類滿1元抽最高1萬P幣 09:132022/06/22 生活 花蓮規模6.0淺層強震 全台有感 04:102022/06/21 生活新聞 猴痘今起列第二類法定傳染病 疑似病例24小時內通報 14:332022/06/23 生活 《國際經濟》法央行大砍今年GDP至2.3% 通膨飆至5.6% 11:482022/06/22 財經 阿富汗強震至少1000死1500傷 美表悲痛願伸援 09:572022/06/23 國際 國泰產險100億資金 6月24日入帳 19:422022/06/22 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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