大概寫評論的自我期許吧，我總希望自己不要看到某些議題，便直覺的做反應，不管反應自己的立場，反應自己的認識，或反應自己的偏見。

當然不容易，所以，最好的方式，一方面是冷靜的，讓議題再沉澱一會；另方面，則是，盡量要有論述的邏輯，而非，一部分很理性分析，一部分又跳到情緒語言。所以，我也不太願意就幾句話講一個觀點，或評論一件事情的對錯，總要寫它幾百字以上，有時動輒上千字。

沒錯，文章長，惹人嫌，但放諸公民社會的每一道有爭議的議題，請問，哪一題，是可以有「懶人包」的速解的？！

因而，試著理性論述，把一個問題拆解清楚，是我做評論時，盡量想試的方向，當然不一定每次都能成功，但至少是我做為一個評論人，會努力的目標。

好，這樣的開場，是要幹嘛咧？我是要談這幾天，電價因為國際局勢，以及能源價格飆漲，而要大幅調整百分之八的議題。

這議題，必然很敏感，尤其，今年是大選年，慣例執政黨是不太敢碰的，但形勢使然，不碰問題不會自己解決，只能面對。只是，執政者面對它，也有巧門：看你怎麼漲？漲在哪個部門衝擊最小，論述最有力。

目前看來，政府想要調漲工業用電，特別是製造業大戶，以及豪宅用電。而一般民生用電，可能幅度很小（或者暫時不調）。

這是取巧的決策，因為選票在普羅大眾，不得罪最好，但又要合理反映電價成本，那讓工業大戶承擔，豪宅承擔，不僅合理，而且還可以大談「公平正義」，賺得多，用電多，負擔要提高，怎不合理，是吧！

我不反對這個方向，但台灣是能源完全輸入的國家，要整體社會關注能源議題，乃至引申而出的節能減碳，就不能不成為一個「全民的議題」，因此，我不贊成調電價，不去考慮一般用戶的合理調整，「以價制量」是很基本的經濟學常識，我們若要讓台灣民眾珍惜能源得之不易，在電價調整上，適度讓民眾「有感」，不能只考慮選舉！（當然對弱勢族群可以適當補貼）

至於用電大戶的製造業，或豪宅，要調漲較大幅度的電價，我之所以贊成，乃因，客觀數據告訴我們，台灣的工業用電，世界排名不能算高的，某種程度看，工業大戶不管是用水，用電，長期以來，都是「被政府寵壞的小孩」，為了創造產值，GDP數字，我們有沒有壓縮用電用水的成本？產業界應該心知肚明。

這樣的結果，不只是一碰到電價漲，這些「被寵壞的小孩」，就唉唉叫，長期下來，不但讓能源靠進口，電價被壓抑的現實，不能被充分認知，反而，把這「扭曲的現實」當成了「真實」，最大的苦果，不但全民承受工業用電低廉的浪費，更是，製造業的不爭氣，不思在節能減碳上著力，用力，只會「威脅政府（不分藍綠）」「動輒喊出走」！

實在是沒出息到極點了！

這次，我看到台泥董事長張安平跳出來，冷靜的分析給業者聽，台灣的電價相對是便宜的，喊要出走，能去的地方，很多國家電費都比台灣貴好幾倍！而且，他也坦承，今年電價調漲是全球趨勢，電價調整可以讓企業早點做好能源效率使用的準備，這也是產業升級的推力。

雄哉斯言，在業者很輕易用膝蓋反射回應的年代，張安平的冷靜面對，大家不覺得這才是企業家該有的態度嗎？

台灣何來便宜能源的條件？台灣何來一直靠政府幫忙壓低工業用電價格的環境？許多產業的附加價值，都是在壓力下，求變求新的。我很樂意呼應張安平董事長的觀點，這很可以是台灣企業在能源飆漲，電價調升的趨勢下的，另一波自我創新的開始！

上網查查即知能源完全進口的台灣電價相對有多便宜。

作者為知名作家

照片來源：台電官網截圖。

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