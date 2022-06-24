最近這裡有些熱鬧。郭台銘慨贈家用PCR檢測儀，宣告佈建全台首座「家用PCR」縣市；賈永婕送HFNC幼童款空運金門醫院、柯P領軍「全台大眾走」的首站也是這裡，而且是第二年從金門出發。

據金門日報報導，蔡英文總統曾經以黨主席身分指示：「一年內評估興建金廈大橋、金廈捷運MRT與興建金廈觀光纜車…」並獲得蔡易餘、吳秉叡、蘇巧慧和鄭寶清等十一位黨籍立委聯署支持。

這件事很適合讓我們重新複習一句成語：「知恥近乎蛹」，矇上眼睛的蔡總統，各種吹噓各種躲，真像有一種鳥-戴勝，金門人你懂的！

後疫情後蔡時代，越來越多企業領袖、政治人物、本島移民（特別是基隆）不約而同、押上同一匹黑馬絕非偶然，數位游牧（Digital Nomad）正掀起一場終結國際大都會的新移民革命好幾年了，你不能不曉得。

全球人口板塊正在大幅搬移，最新榜單排名第一（我有朋友已經搬去了）是西班牙大加納利群島，第二到第五依次是葡萄牙里斯本、波圖、匈牙利布達佩斯、越南峴港，美國名次最高的是邁阿密，你耳熟能詳的國際大都市在最新數據優勢盡失。

這份榜單從菁英青壯人口流動，找出三個重要参考指標：每月開銷、網速以及天氣。

告别了美國版的北上廣，廣闊的美洲大陸不缺山寨版的大理和麗江：鹽湖城的絕景、北卡威明頓海灘、南卡查爾斯頓的殖民風情、田納西曼菲斯的音樂。

被槍擊威脅怕了的老美，有些乾脆棄守本土往國外走，風光氣候和性價比，本來就是東南亞、西南歐等的看家本領。 警覺性高的英國，已經試行周休三日制度，以挽救人才，減少外流。這樣的移動，全台灣只有外島金門，正明目張膽的發生中。

近十年人口數成長超過六成，上個月正式突破十四萬，有趣的是，金門老年人口遠低於北北基、高高屏和雲嘉南，人口年輕化在全國名列前茅，Surprise？

陸續搬來金門的朋友，不少來自基隆，基隆人口自2004年就一路下滑，年輕人口不斷外流，人口老年化比率在全國擠進前八，生育率為全國倒數第二，基隆全方位的滯後，當然來自執政團隊的怠惰。

如今來到金門的基隆人，這裡有他們熟識的港都活力，尤其通勤時間少了「很多很多很多」，省下時間、精力、車錢油錢、以及長期在外吃垃圾午餐和夜間應酬的浪費與損耗。

尤其小孩在金門就學，從外語到生態教育，各種資源遠超過本島的基隆非常多。在基隆，快篩得花錢買，在金門，台商已經捐贈的40萬劑家用快篩比基隆總人口還多，一人可以領50劑，還不限金門籍。

人民當然是有眼睛的。此刻人在機場，準備迎接美國國務院青年發展（署）認證的素質教育團隊，他們早預期到一O八課綱上路的混亂，卻願意投注國際資源從金門做起。

非常多重正面力量正湧入金門，尤其是對於醫療、教育和影視的側重與深化，這裡將持續吸引國際人才，一切都將重新洗牌。

當然，有些人並不適合待在這裡，特別是那些殘存狹隘本土意識鋼印在體内的人，我只能遠遠祝福你們，待在全台幸福指數吊車尾的基隆比較「適應」。

下個十年，金門青壯人口將超越基隆，之後大概率會以西北颱走勢全方位甩尾，全新大航海時代，機會是留給準備好的城市的。

作者為文學奬得主

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