位在新北市板橋區的浮洲合宜宅，原是國家實踐居住正義、提供民眾低價買屋的福利政策，不料從2018年起陸續出現法拍屋，強硬破解政府規定的「10年禁賣閉鎖期」，房價更從原先1坪19.5萬元飆漲到4字頭。檢警近日查出一個包括房仲、人頭屋主、假債權人、假租客等近百人組成的「投資客法拍團」涉嫌藉合宜宅套利，營建署除已委請律師提告，也將以原價85折買回法拍屋，杜絕不法投機分子海削政府福利。

本刊調查，浮洲合宜住宅位在板橋區大觀路二段附近，四周有公園綠地，生活機能不錯，房屋格局從2房到4房，總計有4千多戶，2012公開抽籤，2015年交屋，承購價格1坪為19.5萬元，幾乎是該地區房價打7折，不過政府規定在10年閉鎖期內禁止轉售，直到2025年3月方可陸續交易移轉。

知情人士指出，從2018年到2019年陸續出現多起浮洲合宜住宅法拍案，原本「超甜」房價經法拍後行情翻倍跳，甚至去年底攀升到4字頭，監察院也收到檢舉，清查後發現55件法拍屋中有39件疑涉不法，當時即對內政部和國發會進行糾正。

浮洲合宜宅有10年閉鎖期禁賣規定，卻有多件法拍屋流入市面，監察院查出有39案疑涉不法，對內政部和國發會提出糾正。（圖／黃耀徵攝）

檢警透露，該投資客法拍團集團組成相當複雜，不但找來投資客當金主，還集結了房仲、地政士、代書、假租客、扮成假債權人的買家以及人頭屋主，粗估成員人數近百人，集團分工、手法相當縝密，看準合宜宅比周邊房價便宜，除了在合宜宅抽籤前找好假人頭參與抽籤，提高「中房率」，抽中者還可獲得100萬元佣金。

另外，抽籤完畢後待屋主名單出爐，住戶陸續遷入，該集團完全不甩政府10年禁賣令，大辣辣在社區掛起「專營浮洲合宜店面住宅，歡迎託售託租」布條。而集團的操作手法就是進行「假債權、真買賣」，先由旗下房仲撮合買賣雙方談妥價格後，接著塑造屋主欠錢、簽下本票的假象，再由買家匯款給對方，塑造出「借貸金流」，藉此製造出假債權，以利後續的法拍操作。

為讓競標該法拍屋的人士更加特定好操控，符合「有人佔用、不點交」的法院判定，集團也超前部屬，找來人頭租客住在該處，導致競標者銳減，法拍屋變成無人競標而流標，假債權人即可行使承買權承受；若擔心有人搶標，假債權人也可主動參與競標，確保法拍時房子能安全進入假債權人也就是買方口袋，不僅躲過政府10年禁賣令，更能輕鬆取得房屋產權。

投資客法拍團由金主投資客、房仲、假債權人及人頭屋主組成，以假債權真買賣將房子以法拍方式取得產權，破解政府禁賣令。（示意圖／本刊繪圖組）

不過弔詭的是，監察院從相關文件發現，法拍前法院都會請第三公正單位進行鑑價，制定法拍屋定價，不過由於假債權人和屋主早已談好房價，就曾發生假債權人抗議法拍價格太低、侵害權益，自己又加價購買的不合常理現象，這動作也讓該集團露出馬腳。

據了解，除了集團找來抽籤的人頭外，配合操作賣屋的屋主約可賺進50萬元上下，他們之中不乏經濟情況不好甚至繳不出房貸等情形，才想趁機賺上一筆。粗估浮洲合宜住宅社區39件問題法拍屋已讓該集團海撈上億元。

由於該投資客集團相當熟悉法拍市場流程，1個半月到3個月內就能完成整個法拍屋程序，手法俐落迅速。目前檢警深入追查39件問題法拍，全案朝《使公務人員登載不實》偵辦，並痛批該集團濫用國家嘉惠民眾、實施「居住正義」的美意，動歪腦筋發財，「搞詐騙手法A國家福利，根本是全民公敵」。

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