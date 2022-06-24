浮洲合宜住宅是近年國家推動的社會福利政策，打造大規模綠建築社區，讓收入低於平均值的民眾能有機會買屋圓夢，卻被「投資客法拍團」鎖定，破解10年禁賣令，大A國家福利，檢警已鎖定該集團近百名成員，陸續查緝法辦。其實，浮洲合宜住宅從2015年交屋後，陸續遭屋主抗議建築品質有問題甚至集體訴訟，一路走來可說是風風雨雨。

本刊調查，浮洲合宜住宅位在板橋區大觀路二段附近，佔地約11公頃，是生態綠建築的示範社區，號稱是「台北盆地最美的濕地景觀」，建商喊出「別人住在房子裡，你住在森林裡」口號，除坐擁大面積公園綠地，還主打綠色運輸的節能社區巴士與自行車供住戶利用，此外，步行10分鐘就能到達捷運亞東醫院站，附近還有台鐵浮洲站，鄰近北二高土城交流道，交通相當便利。

該合宜宅格局從2房到4房，總計4455戶，其中446戶出租，包括有15坪2房、27坪、29坪及35坪大四房。民眾想買合宜宅必須經過抽籤，且需符合4大資格，包括年滿20歲之國民，符合有配偶或與直系親屬設籍於同1戶者或滿40歲以及父母均亡，有「無謀生能力」之兄弟姊妹需要照顧者等條件；申請人及其配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅；家庭平均所得低於公告受理申請當年度之臺北市百分之五十分位點。

浮洲合宜住宅單價是周邊房價的7折，由電腦抽籤遴選，2012年公開抽出4009名幸運兒。（圖／報系資料照）。

但浮洲合宜宅自2015年３月交屋後，建築品質問題履履出現爭議，包括一交屋就發生地震導致梁柱龜裂，1樓承購戶無法加入退場機制，憤而抗議並提出集體訴訟，目前1樓店面已回收再銷售。

2018年間，多位住戶找上新北市議員黃俊哲開記者會，痛批合宜宅房屋漏水嚴重、壁癌，不時傳出惡臭異味，排水孔被堵塞一半，瓦斯管線裝設違反規定等等，讓人質疑建築品質不佳。

住戶更指控，建商未驗屋、交屋限制多，驗屋時間僅2小時，且不開放假日驗屋，造成困擾。新北市府對此也介入協助，針對相關施工缺失已提報營建署，要求建商處理。

浮洲合宜宅於2012年由電腦隨機抽出4009名幸運兒，有人笑稱浮洲合宜住宅為「樂透宅」，不過政府規定10年閉鎖令，也就是10年內不得買賣，直至2025年方可陸續移轉。當年承購一坪價格為19.5萬元，幾乎是該地區房價打7折，目前法拍單價來到4字頭價格，有房仲業者私下表示，相較周邊房價及去年已經上看5字頭的江翠北側新重劃區，相信未來仍有漲價空間。

浮洲合宜住宅2015年交屋後，地震導致住宅梁柱龜裂，1樓承購戶卻無法加入退場機制，憤而抗議且提出集體訴訟。（圖／報系資料照）

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