台北市長選戰，國民黨徵召立委蔣萬安參選，民眾黨可望推副市長黃珊珊母雞帶領小雞，民進黨則以衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍呼聲高，先前更傳出陳時中連競選辦公室都找好了，引發側目。前扁辦主任陳淞山則認為，民進黨若徵召陳時中出戰，恐出現極為不確定的政治變數，可說是選戰上的大忌。

雖然民進黨否認陳時中已找好競辦一事，但並未否認可能陳時中出戰北市長。對此，陳淞山23日在《美麗島電子報》撰文表示，若民進黨徵召陳時中參選台北市長，萬一在選戰期間又再發生嚴重的疫情，首當其衝的就是，陳時中與民進黨的選情恐會發生難以預料的政治風險，這種極為不確定的政治變數，可說是選戰上的大忌，誰敢承擔、誰能保證呢？

陳淞山指出，陳時中防疫角色已經根深柢固，如今若讓他轉換跑道參選台北市長，就會被外界認定民進黨就是重選舉輕防疫的執政者，陳時中就是「落跑指揮官」。這樣如影隨形的政治烙印，保證會深深刻在民進黨與陳時中身上，難道這對整體選情不會有極其負面的政治殺傷力嗎？

陳淞山認為，台北市長這位子需要有國際視野與政治格局能力的人帶領，而陳時中的政治長項並不是城市規劃與發展的專業，相對來說，林佳龍較具有政治經驗及學養俱佳的政治能力。