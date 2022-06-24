豐田汽車推出的首款量產電動車在上市不到兩個月時間，卻因為車輪可能出現脫落風險，已在23日宣布將召回這批量產的2,700輛電動車。
以銷量計為全球最大汽車製造商的豐田，已向日本交通省提交bZ4X電動車的召回申請。豐田指出，在這2,700輛汽車中，有2,200輛銷往歐洲、260輛銷往美國、20輛銷往加拿大，另外110輛則在日本。
此外速霸陸在同一天也宣布，與豐田共同研發、約2,600輛的Solterra電動車，也因為車輪發生相同問題而將實施召修。
豐田汽車推出的首款量產電動車在上市不到兩個月時間，卻因為車輪可能出現脫落風險，已在23日宣布將召回這批量產的2,700輛電動車。
以銷量計為全球最大汽車製造商的豐田，已向日本交通省提交bZ4X電動車的召回申請。豐田指出，在這2,700輛汽車中，有2,200輛銷往歐洲、260輛銷往美國、20輛銷往加拿大，另外110輛則在日本。
此外速霸陸在同一天也宣布，與豐田共同研發、約2,600輛的Solterra電動車，也因為車輪發生相同問題而將實施召修。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。