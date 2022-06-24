豐田汽車推出的首款量產電動車在上市不到兩個月時間，卻因為車輪可能出現脫落風險，已在23日宣布將召回這批量產的2,700輛電動車。

以銷量計為全球最大汽車製造商的豐田，已向日本交通省提交bZ4X電動車的召回申請。豐田指出，在這2,700輛汽車中，有2,200輛銷往歐洲、260輛銷往美國、20輛銷往加拿大，另外110輛則在日本。

此外速霸陸在同一天也宣布，與豐田共同研發、約2,600輛的Solterra電動車，也因為車輪發生相同問題而將實施召修。