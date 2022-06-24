七大工業國（G7）領袖將在周日集會，根據內情人士透露，德、英國等部分成員國將推動暫緩實施生質燃料規定，以對抗不斷高漲的糧食價格。

俄烏戰爭引發的糧食危機，已經引發糧食與生質燃料何者為重的爭辯，部分決策者認為現今應暫緩實施生質燃料規定，以增加全球穀物與蔬菜油的供給。

英國政府官員向媒體表示，他們希望能在這次G7會議中對生質燃料規定進行審視，以確保穀物將優先用於糧食消費，而非用於不必要的燃料使用上。