根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基24日搶在NBA選秀會前夕爆料，如果籃網明星後衛厄文無法跟籃網達成續留共識，他會希望籃網透過先簽後換模式把他交易出去，目前包含湖人、快艇、尼克、熱火、獨行俠與七六人等6隊都有機會，卻都沒有足夠薪資空間，擺明仍需籃網「幫忙」！
所謂需要籃網幫忙，就是假如厄文想要跳槽其他球隊，可能需要籃網先跟他完成續約，再透過球員交易方式把他送走，因為厄文目前還跟籃網有著最後一年3650萬美元球員選項合約，他有興趣加盟的球隊都沒有足夠薪資空間可以直接跟他簽約，也沒把厄文當作首要交易目標。
甚至《The Athletic》權威記者查拉尼亞也爆料，目前杜蘭特正在觀察籃網的補強與交易情況，藉以決定自己未來的可能選項，其中包含也跟著厄文離開籃網，不過杜蘭特跟籃網的合約要到2025-26年球季才結束，下個球季薪資更達4297萬美元，想要走人難度比厄文還高。
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