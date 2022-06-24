台中市第二市場排隊名店「山河魯肉飯」昨(23日)清晨傳出暴力鬥毆死亡案，黃姓男子與友人等5人，酒後一早6點多去吃早餐，與從桃園來的10名食客疑點餐時口角，引發衝突大打出手，桌椅齊飛，黃男左胸遭銳器刺中，有2處穿刺傷，送醫不治，同行4人也掛彩。警方立刻追緝5嫌到案，但卻發現行兇原因疑似死者黃男在現場打電話找朋友來吃飯，卻被對方聽成要找人來「拚輸贏」，因此被刺死喪命。

根據調查，桃園的10名男女點餐時，與黃男就因認錯人引發誤會。但事後黃男在現場打電話找朋友「快來」，但對方卻認為黃男是要「烙人」，於是決定仗著人多勢眾先下手為強，欲挫挫在地人銳氣，於是衝上前對黃男圍毆，並將他活活刺死。

據了解，黃男等5人前晚聚餐喝酒到昨日清晨，接著到「山河魯肉飯」吃早餐，點餐時偶遇從桃園來吃飯的一行10人，其中1人趨前詢問黃「有認識嗎？」，黃回說「沒有，認錯人」，氣氛一度尷尬緊張，經人出面安撫平息。

豈料黃男隨後撥打手機，邀友人來吃早餐時，被對方懷疑他「撂人」引發怒火，當場上演全武行，雙方現場陷入混戰，連店家的實木、塑膠及白鐵桌椅等物都被拿來砸人，黃男等5人寡不敵眾，全都掛彩。

根據調查台中市警第一分局昨清晨6時21分許獲報到場時，現場桌子、凳子四散翻倒一片狼藉，黃男左胸受到重創、血流不止，當場無呼吸心跳，警方緊急通報送醫急救仍不治；同行32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女等4人，手腳多處受挫擦傷，幸均無大礙。與黃男5人發生衝突的一方約10人，案發後全部逃離現場。

警方調閱監視影像鎖定車號後以車追人，經初步調查，雙方都不是黑道幫派人士，涉案10人事後分乘3輛自小客車逃離，案發5小時後已追緝5人到案，目前仍持續擴大查緝在逃犯嫌。