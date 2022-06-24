高雄路上奇景！一名網友PO照片說，在路上看到一輛綠色聯結車拖著巨型木箱，沿途還有警察與憲警全程護送，相當引人注目，裡面到底是裝什麼？貼文引起網友熱烈討論，不少人推測是科學園區的機台，但內行網友則說，通常有憲警押送的東西，八九不離十是軍用武器。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，在路上看到一輛綠色的拖板車，後面拉著一個巨大的木頭貨櫃，沿途還有保安、警車與憲警跟著，旁邊有2個騎機車的警察護送，讓他忍不住好奇詢問，這木頭貨櫃裡面裝的到底是什麼？

一名網友PO照分享，在路上看到巨大木箱，全程由警察護送，引人好奇裡面裝的是什麼。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友熱議，一名目擊者表示，這個貨櫃早上從高雄港69號碼頭出來以後，就有大約4至5台的警車加上憲兵車跟在後面押送。

由於台積電宣布要在高雄楠梓設廠，因此有不少人推測木頭貨櫃裡裝的是機台，「科技園區的機台」、「精密儀器」、「半導體機台」，但也有人搖頭說，若是機台，外面會有相對應的廠商字樣才對，而且台積電的昂貴機器才不會用木箱來裝。甚至還有網友腦洞大開說，25日南美館的殭屍特展就要開始了，可能趕著運殭屍過去？

對此，內行網友指出，出動憲警壓送的東西，十有八九是軍火，「出動憲警就是軍火」、「有憲警押就可能是攻擊型軍品，以前愛國者飛彈的彈頭進來，也是由憲警來押送」、「你要知道低檔聯結車，肯定是購買軍火庫的裝甲空機、戰車，警察一定要全程參與護送」、「警察在代表裡面關於是槍械，超高單價」、「應是軍用武器」。