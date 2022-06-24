昨(23日)有媒體獨家報導瑞士科學期刊MDPI，刊出一份題為《對 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反應》的研究報告，內容提到高端疫苗的總體保護力84%。對此，國民黨立委林奕華昨(23日)在臉書提出質疑，「第一作者竟是眼科專業？」

林奕華在臉書談到，發現這篇報告的共同作者來自4個單位，分別是「伊利諾伊大學芝加哥分校眼科和視覺科學系」、「印度國家病毒學研究所（ICMR-NIV）」、「阿達瑪斯大學生命科學與生物技術學院」、「伊利諾伊大學芝加哥分校微生物學和免疫學系」，因此她質疑「先不論這些大學或是研究機構的學術排名如何，但光看全世界疫苗效力評比的研究報告第一作者竟是眼科專業？」

林奕華表示，自己好奇地向前國民健康署署長邱淑媞博士詢問，經她表示，MDPI期刊家族，為 「台大、陽明皆建議避免投稿的高爭議性期刊」；更提到，「Biomedicines這篇文獻標題很巧妙地寫的是：『疫苗對新冠病毒的免疫反應』，而研究所謂高端疫苗有84%效力的數據，並不是實驗數據，而是引用其他二手資料的報告而來」，且相關註腳都還寫錯。