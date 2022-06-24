台股近期連日重挫，已面臨「萬五」關卡保衛戰，金管會對此指出，台股基本面仍屬穩健，將密切關注總體經濟、台股表現、美國聯準會（Fed）利率政策、俄烏情勢變化及外資進出狀況等指標，若仍出現非理性賣壓下跌，必要時將採取相關措施。

台股加權指數23日開高後再度震盪挫跌，盤中一度下殺245.35點至15102.40點，終場下跌171.31點、收於15176.44點，跌幅1.12％，成交量2836.62億元。累計今年截至22日，台股已下跌達15.76％。

證期局副局長蔡麗玲表示，台股今年截至22日下跌15.76％，跌幅高於日股的9.18％、港股的10.21％及上海股市10.24％，但仍優於美股道瓊指數16.11％、深圳股市17.57％、韓股21.32％及美股那斯達克指數29.35％。

其次，蔡麗玲指出，截至今年5月底，台股信用交易占大盤成交比僅6.85％，相較其他市場及台股過往並不算高，融資餘額截至22日為2141.14億元，擔保維持率154.34％、仍高於130％的追繳門檻，追繳金額7.26億元。

量能方面，集中市場今年截至23日的日均交易量2803億元，雖較去年全年平均3914億元減少，但仍高於2020年前平均的1048～2000億元，仍有相當量能。而台股本益比截至5月底為12.3倍、仍相對合理，現金殖利率4.2％、加計股票股利達4.36％。

蔡麗玲表示，台股短期走勢難免受市場消息面等不確定性因素影響，但中長期仍會回歸基本面，從財政部出口統計、國發會景氣燈號、上市櫃公司營收及獲利數據等狀況來看，均可見台股基本面仍相當穩健。

蔡麗玲分析，台股及國際市場近期波動加劇，主因美國通膨升溫使聯準會表態將繼續升息，以及俄烏戰爭引發的地緣政治不確定性，但股市表現最終仍要回歸基本面。未來將密切關注總體經濟、台股表現、聯準會利率政策、俄烏情勢及外資進出狀況等指標。