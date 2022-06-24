台美混血正妹書那娜有「昆凌接班人」的封號，精緻外貌讓她獲得許多雜誌拍攝的機會，生活態度相當愜意的她，去年遠赴美國打疫苗，打完之後索性在美國玩了一年，接著又跑到地中海，據悉她在國外旅行時間已達1年，到訪至少10個國家，近日她曬出火辣美照，卻被發現疑似差點露出底褲。

書那娜近日抵達中東約旦，她選擇到約旦的火星營體驗，據說該地是在地球上最像火星的地方，擁有獨特紅色沙漠的美景，營區設計充滿科技感，像在外太空，不過唯一缺點就是沒有網路。而她寫下遊記：「在沙漠體驗了貝都因人的生活，Bedouin在阿拉伯語中為居住在沙漠的人，他們過著遊牧的生活，聽他們說著喝駱駝奶長大。人情好客、無拘無束享受自由，只要在沙漠都是他們的，過著不用被社會牽制的日子，這就是他們的人生。」

書那娜透露貝都因人的生活細節：「在將近40度的沙漠高溫中，真的很渴，貝都因人給了我一杯熱甜茶，至今還是不了解為什麼天氣那麼熱的地方當地人都愛喝燙燙的茶」她也PO出一系列美照，照片中書那娜穿著黃色的條紋造型比基尼，僅遮住中間位置，身體一轉立刻露出側面美胸，加上超短裙，和沙漠的太陽一樣火辣，不過由於裙子太短疑似走光，露出了底褲。

她不忘入境隨俗在頭頂包上頭巾，微露香肩秀出古銅色肌膚，面對著夕陽，畫面非常唯美。她說在約旦的時候有點小感冒，最後幾天都在發燒沉睡，不過還是覺得這趟旅程很讓人開心。