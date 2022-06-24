猴痘疫情從歐、美蔓延至亞洲，新加坡出現首例境外移入個案；有鑑於國際猴痘疫情上升，疾管署23日把猴痘列為第二類法定傳染病。醫師黃軒說，猴痘會不會成為下一個「國際關注的公共衛生緊急事件（PHEIC) 」，世界衛生組織（WHO）這兩天的會議將是關鍵。

台灣上周通報猴痘疑似病例，一名60多歲的男性自歐洲返台，因雙手皮疹被懷疑染上猴痘，經採檢後排除，虛驚一場。疾管署副署長莊人祥表示，猴痘已公告為第二類法定傳染病，若發現疑似病例，必須於24小時內通報。

胸腔暨重症科醫師黃軒臉書PO文，他指出，猴痘已在全球50幾個國家，造成逾3700人確診，且從歐洲、美洲轉入亞洲，傳播速度相當快。

黃軒認為，WHO開始擔心了，因這種感染原本侷限在非洲大陸，這次卻跑到中、西非以外的地區，且造成大量感染。

若WHO的專家們認為，猴痘必須列為「PHEIC」，代表已發展成「國際關注的公共衛生緊急事件」，對人類健康威脅「異常重大」，甚至形成跨國傳染風險；上一個被宣布為「PHEIC」的，就是新冠肺炎。