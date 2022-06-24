一名32歲王姓男子，去年11月到某大知名鎖超市購物時，看見貌美的年輕女店員小美正在補貨，竟當場獸性大發，從後方雙手環抱住對方，遭女方喝斥後當場道歉，竟繼續留在附近徘徊，又趁小美再度補貨時，又將她壓在冰箱門上，氣得小美報警提告，基隆地院依性騷擾防治法，判王男拘役20天，得易科罰金2萬元。

根據判決書，王姓男子於民國110年11月20日在某大知名超市基隆店內，見到年輕女員工小美正在冰箱區域補貨，竟心生歹念，乘著小美不及抗拒之際，從後方徒手環抱小美。

小美當場嚇到驚叫，王男立即收手並當面向小美致歉，但王男竟然未離去，還在附近徘徊觀察，小美未予理會繼續補貨時，王男突然又再度徒手環抱她，並將她壓制於冰箱門上，小美深感不舒服嚇得大聲尖叫，隨後打電話報警。

王男出庭時告坦承2度自小美後方徒手環抱她，但矢口否認有何和犯行，還大言不慚辯稱，「我是因為雄性本能、情不自禁才會有如此舉動」。

法官審理後，審酌王男不思尊重他人身體自主權利，竟趁女方於店內工作之際，對女方進行性騷擾，任意侵犯女性身體自主權，造成女方心理極大之不安全感，但王男犯後坦承犯行，雖未能與小美達成和解，因此判王男拘役20天，得易科罰金2萬元。