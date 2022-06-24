貨櫃三雄近期面臨融資追繳壓力，加上下半年貨櫃景氣出現雜音，昨天賣壓持續出籠，長榮(2603)及陽明(2609)股價百元關卡失守。不過，市場恐慌中，台驊投控(2636)逆勢加碼陽明，顯示對於海運景氣依舊樂觀。

這波貨櫃三雄跌幅更甚大盤，雖然今年全年獲利再創新高可期，但止不住賣壓。不過，台驊依舊看好景氣，再次進場買進陽明，昨天公告這周(6月20日~6月23日)再次買進陽明，總共買進3000張股票，每股平均價格109.37元，交易總金額3.28億元。累計至目前為止，持有陽明2萬張，總金額19.24億元，持股比例0.57％。

近期市場對貨櫃航運景氣有所疑慮，除了馬士基對貨櫃運輸景氣示警，認為拐點最快可能8月就會出現外，法人也對於歐美庫庫存到位且預期零售銷售後續將走緩，將造成存銷比走高，拉貨動能續緩；另外，港口就業回溫等候船隻數降，產業運能供給恢復，第三季傳統旺季運價大漲不易，轉偏保守看待。