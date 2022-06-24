NBA選秀會今天紐約進行。(美聯社)

2022年NBA選秀會24日在紐約巴克雷中心熱鬧登場，擁有今年選秀狀元籤的魔術，打破選秀會前所有外界預測，並非選擇來自奧本大學的208公分前鋒小賈巴里史密斯，而是改挑來自杜克大學，且擁有義大利籍的大前鋒班凱羅，他成為魔術隊史第3位狀元郎，前兩人分別是1993年「俠客」歐尼爾與2004年「魔獸」霍華。

「我不敢相信發生什麼事情，我從來沒有想過可以當上狀元，也沒有預期到可以來到這裡，」班凱羅獲選狀元後表示，「K教練(杜克大學教練)教我很多事情，也帶給我很多幫助，他總是很挺我們。」他成為杜克校史第4位NBA選秀狀元。

至於擁有榜眼籤的雷霆，則是沒有意外選擇岡薩加大學的瘦中鋒霍姆格倫，反而是擁有探花籤的火箭，選擇選秀會前並未參加過試測的小賈巴里史密斯，有趣的是，小賈巴里史密斯原本只參加過魔術與雷霆兩隊測試，沒想到如今落到火箭手上。

國王用了今年第4順位選秀權，選擇來自愛荷華大學前鋒基根莫瑞；活塞用第5順位選走普度大學後衛傑登艾維；溜馬第6順位選擇亞歷桑納大學前鋒馬蒂蘭；拓荒者第7順位挑選肯塔基大學後衛沙伊登夏普；鵜鶘第8順位選擇澳洲籍前鋒戴森丹尼爾斯；馬刺第9順位選了來自貝勒大學的波蘭籍前鋒索漢；巫師第10順位選擇威斯康辛大學後衛強尼戴維斯。