台南美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂特展」，並在臉書PO出殭屍作品照宣傳，未料引來宗教團體砲轟，認為展覽怪力亂神導致身心靈受影響，要求停辦特展，引起不同意見網友反擊，對此，前主播劉傑中直言：「我們這些大人，終究會把孩子變成比展覽殭屍更可怕的產物」。

劉傑中表示美術館辦殭屍展覽，有父母擔心嚇到小孩要求撤展，不禁感概許多人說想保護下一代，但最想保護的是自己，畢竟孩子若出現預期外的反應，他們的世界就會隨之崩塌，也可能是對自己或孩子缺乏信心，無法容忍冒一點險，必須得把舉目所及的因素全消除，就像許多父母會限制小孩行動，就是要避免意外插曲發生，讓他不禁感概：「人生不該只有空白，應該充滿喜悅、悲傷及痛苦」。

宗教團體要求南美館撤展，此舉讓劉傑中擔憂「會把孩子變成比展覽殭屍更可怕的產物」。(劉傑中 Ethan Liu臉書)

劉傑中點出世界許多事情是父母難以向孩子言說，但身為大人應該小孩主動去理解，而非試圖把觸發點都抹去，相信他們永遠不會接觸這些東西，或者覺得有天長大自然就懂，就像許多大人內心上演小孩會被鬼怪嚇到半死的劇場，但他卻可能想著萬聖節要如何打扮才能嚇壞同學，不如試著幫助小孩接納自己情緒，理解世上雖有很多害怕的東西，但都是世界的一部分，甚至對某些人而言是很重要珍寶，此舉就是對彼此的尊重。

劉傑中強調如果因為擔心，就不讓孩子接觸自認不妥的東西，不允許他們有自己情緒及辨別是非的能力，甚至把看不順眼的東西消滅殆盡，那身為大人的我們，終究會把孩子變成比展覽殭屍更可怕的產物。