大陸第一財經資訊24日報導，經歷兩年低迷之後，中國超級富豪重返歐洲頂級豪華房地產市場。義大利薩丁尼亞島當地媒體L'Unione Sarda於6月18日刊出一座莊園照片以及交易支票，稱一名中國神祕女富豪一次付清8000萬歐元（約合人民幣5.6397億元；新台幣24億9362.78元）買下了當地超級豪宅。

支票資訊顯示，這名神祕富豪名叫Nani Wang，她沒有使用分期付款，也沒有借道開曼群島的離岸公司名義購買以避稅。今年4月8日，她直接將8000萬歐元存入某美國房東的瑞士銀行帳戶。

這件事之所以在薩丁尼亞當地引起關注，是因為該豪宅被稱為「地中海五大高級莊園」之一，它坐落於著名的翡翠海灘塞爾沃港，上世紀70年代曾由英國大亨查理斯·克洛爾勳爵擁有。

這套豪宅占地4公頃，有3個私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一個私人游泳池。

不過，義大利媒體並不清楚這位神祕女富豪的具體身分，只是稱她的背景為「中國電子商務巨頭」，33歲，出生於中國江蘇省。

天眼查顯示，2018年12月在香港成立的京東系公司JD Health (HK) Limited負責人名為Nani Wang，彭博公司資訊查詢網頁也顯示，名為Nani Wang的人士是JD Health International Inc的前董事會成員。

京東健康於2020年在港上市，但其招股書「董事會與參與各方」一項中，卻並未出現Nani Wang的名字。

由於公開資料中沒有Nani Wang的更多訊息，地中海超級豪宅的神祕買家究竟是誰，至今仍然是謎。