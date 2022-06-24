金管會針對銀髮族專案金檢公布最新裁罰，指出台新銀業務員誘勸3名法國巴黎人壽高齡保戶解除舊投資型保單再轉投保新約，分別在辦理保貸業務及招攬核保出現違規缺失，由於為累犯且事涉銀髮族，對此加重裁罰台新銀300萬元、法巴人壽120萬元。

保險局副局長林志憲指出，法巴人壽對台新銀業務員報告書錯誤處未進行瞭解確認、未對保費資金來源加強查明審核，台新銀則未落實審核業務員報告書是否正確勾選保費來源、投保前3個月有無辦理保單解約等，亦未確認消費者對保險商品適合度。

林志憲表示，台新銀及法巴人壽先前已發生勸誘保護以保單借款再投保等多項金檢缺失，2020年5月已分別遭金管會裁罰800萬元及600萬元。此次金檢發現缺失則發生在2020年7～10月，涉及3名保戶、金額達400多萬元。

林志憲指出，此次發現缺失為銀行保代業務員未誠實交代保戶為解約再投保、壽險公司未確實核保把關，顯示雙方遭裁罰後仍未有效改善，屬於累犯缺失、且事涉高齡銀髮族，因此對此加重裁罰台新銀300萬元、法巴人壽120萬元。