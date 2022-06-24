國民黨高雄市長人選下週出爐 柯志恩拜會王金平

國民黨下周三中常會可望徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯昨(23日)拜會高雄大老、前立法院長王金平，柯說，若獲徵召參選，「我會用我的小腿跑遍高雄每一角落」。此話一出，引發網友熱議，有人就說，「希望可以成為盧秀燕第二，以媽媽之尊守護市民的生命安全」。

柯志恩昨表示，若下周三中常會獲徵召參選，24小時內、下周四她就會出現在高雄，爭取地方支持，「我會用我的小腿跑遍高雄每一角落，也會繞著高雄跑，讓全世界很多觀光客都願意來高雄消費，身為第一代台灣外景主持人，這部分絕對責無旁貸」。

柯志恩更談到，有請王金平幫她打幾個電話，結果王不用看手機，直接背出這些人手機號碼，以撥打市話方式一一致電，告知他們柯可能下去，這點令她很佩服，如果要去拜訪，也希望這些當地人士可以給予最大支援。

柯志恩的說法曝光後，引發不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，已有超過百則留言，不少人表達支持，「柯志恩加油，一定要贏，我們受夠了現在的政黨」、「恨不得自己是高雄市民可以投柯志恩一票了」；但也有人認為「一定不會贏，輸多輸少而已」。