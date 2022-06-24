小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃雙雄長榮、陽明股價破底失守百元大關，引來企業投資大戶逢低加碼抄底！台驊投控及中環23日均公告，兩家都砸逾3億元，分別買進陽明及長榮海運。

台驊董座顏益財表示，貨櫃雙雄股價超跌，股價已貼近公司淨值，投資價值浮現，所以逢低加碼；再者，貨櫃航運股已經跳脫景氣循環股，目前三大海運聯盟寡占市場，成員船公司自制能力強，都是支撐貨櫃海運市場價量穩定的關鍵。

【1】貨櫃雙雄破百元 大戶進場抄底

台驊公告於6月20日至23日砸3.28億元買進陽明3,000張，每股平均價格109.37元；中環則於6月20日至23日買進長榮海運3,620張，每股平均價格104.72元，交易總金額3.79億元。

【2】台股信心潰散 融資斷頭潮來襲

台股跌跌不休，市場信心潰散，在散戶瘋狂大逃殺下，終場下跌171點，以15,176點作收，融資維持率至141％創今年新低，融資斷頭急急如律令。康和證券投資總監廖繼弘表示，台股6月以來重挫1,631點，創下1990年9月以來單月最大跌點，因台股本波從18,619點回檔以來跌勢驚人，鑑於融資水位快速下降及美股科技股反彈等因素，估計台股萬五關卡將是多空轉折區。

【3】處罰用電大戶 王文淵：一出走就掉到海了

電價審議委員會預計將於6月27日召開，市場傳出可能只漲用電大戶，引起業界反彈，認為這是處罰用電大戶、製造業會出走。23日南亞科新廠動土活動，台塑企業總裁王文淵被問到是否會出走，笑稱「台灣是個島，一出走就掉到海裡了」。

【4】警訊！歐美日PMI全走跌

受到通膨高漲拖累需求的影響，美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數（PMI）皆呈現下滑，分別跌至23、22與四個月最低。

【5】美媒：全球20家增長最快晶片公司 有19家來自大陸

據美媒報導，在過去4個季度中，每季度世界上增長最快的20家晶片行業公司中，有19家來自中國，而去年同期的這一數據為8家企業。