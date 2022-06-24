今天在大聯盟場上海盜以8：7戰勝小熊，此戰我國好手張育成以先發第6棒指定打擊出賽，他總算回神，在比賽中敲出安打並為球隊跑回分數，終結連12打數無安打低潮，打擊率目前是.128，而海盜全隊擊出9支安打其中有3支全壘打，查維茲(Michael Chavis)於延長賽第10局敲出再見安打氣走對手。

Oneil Cruz just hits different. pic.twitter.com/CWX2Wgj8cc — Pittsburgh Pirates (@Pirates) June 23, 2022

張育成在對小熊的系列戰都有出賽，昨天2打數無安打但有跑回1分，今天則要努力終結安打荒，首打席他遭到三振出局，接著擊出滾地球遭刺殺，第三次打擊在6局，他1球未選製造一壘安打，隨後再靠隊友Oneil Cruz的二壘安打跑回本壘得分，此局海盜攻下2分將比數拉開到6：2領先，而接著張育成就沒再上場。

MICHAEL CHAVIS WINS IT



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這場比賽上演打擊大戰，海盜首局靠外野手萊諾斯(Bryan Reynolds)陽春炮先馳得點，3局雙方各下2分，三壘手海耶斯(Ke'Bryan Hayes)也敲陽春炮維持領先。第8局小熊狂灌5分，眼看就要帶走比賽，但下半局查維茲全壘打再次幫球隊追平，9局過後進入延長賽，10局下查維茲擊出飛球落地，奮力衝擊本壘取得再見分。