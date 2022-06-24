大陸《環球時報》24日引述《日本經濟新聞》23日報導，日本防衛大臣岸信夫22日在訪問柬埔寨期間舉行記者會，就近期中國海軍與俄羅斯海軍艦艇圍繞日本列島的活動表態稱，「令人擔憂，正密切關注動向」，並表示「這是中俄兩國在日本周邊展示軍事存在的行為，被認為是示威舉動」。大陸軍事專家認為，日本應反思，是誰製造了地區緊張局勢。

《環時》報導，大陸軍事專家宋忠平表示，對中國和俄羅斯來講，在日本周邊海域的軍事活動已實現常態化、例行化。中俄在西太平洋舉行軍事演練完全符合國際法。日本周邊海域也不是禁區，可以實施自由航行，這符合《聯合國海洋法公約》所賦予的基本權益。

宋忠平稱，日本正不斷加大配合美國圍堵中國、俄羅斯的戰略力度，不斷在印太地區實施各種軍事活動，對中俄國家安全構成威脅，日本應充分理解這兩個國家的重大關切，同時反思究竟是誰製造了地區緊張局勢，是誰在不斷地引狼入室。中俄各自或聯合進行軍演也是為了維護地區的和平與穩定。

據日本NHK網站23日引述日本防衛省消息稱，有3艘中國海軍艦艇和5艘俄羅斯海軍艦艇21日沿著類似路線，圍繞日本列島航行。由於俄羅斯國防部曾宣布，將於本月在太平洋舉行至少有40艘艦艇參加的大規模演習，所以日本防衛省分析稱，這5艘俄海軍艦艇可能前去參加演習。目前防衛省正在分析中俄海軍艦艇航行目的，並加緊監控。

日本近日對中俄在周邊海域的活動極為關注。據日本《讀賣新聞》報導，日本防衛省6月17日稱，中俄海軍共有11艘艦艇穿過宗谷海峽，其中，16日有2艘中國海軍艦艇沿宗谷海峽東進，駛向鄂霍次克海；17日有9艘俄海軍艦艇通過宗谷海峽西進，駛向日本海。雖然沒有資訊顯示中俄在執行聯合行動，但當時有媒體將近期在日本周邊的中俄海軍艦隊行動形容為「兵分四路的對日包夾」。