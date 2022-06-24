中方003型航母「福建」艦

儘管中方003型航母「福建」號裝備了「電磁彈射系統」（EMALS），在技術上遠比前兩艘航母進步，但分析家認為，解放軍的第4艘航母很可能仍將採傳統柴油動力。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，這意味解放軍的新航母仍將落後美國海軍現役的11艘核動力航母。

分析家說，由於中方軍艦的核反應技術仍不夠先進，以支持航母，因此很可能仍會做出傳統選擇。原本中國軍迷指望，第4艘航母能像美國海軍最新的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母一樣，採取核動力。

而他們的著眼點在於，「福建」艦雖然仍採柴油動力，但卻和福特級航母一樣，裝備了世界最先進的「電磁彈射系統」。6月17日已下水的「福建」艦擁有傳統推進系統，由於經常需要加油與維修，因此並不適合長期在公海執行任務。

曾在中國電科14所宣傳海報中出現的004型航母示意圖。（中國電科14所）

一位和解放軍接近的消息人士透露，雖然中方已完成004型航母的設計，但仍很可能採取柴油動力。這位因事涉敏感，而要求匿名的消息人士說，雖然004型航母最後究竟會採核動力，還是柴油動力，尚未做出決定，但海軍領導階層支持採傳統動力。此外，這名消息人士說，004型航母將在2025—2027年間下水。

同樣的，像003型航母一樣，打造這艘新航母的工作將交給上海江南造船廠，雖然要用的特製鋼材已準備好，但直到「福建」艦的海試結果出來後，打造作業才會展開。軍事專家說，陸續出現的證據和現實顯示，中方海軍還無法趕上美國對手。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明便指出，由於目前中方海軍最迫切的需求，就是仔細測試「福建」艦，因此要研發核動力航母，還有漫漫長路要走。

中國打算2030年以前至少要有4支航母打擊群，但如今只有2012年服役的「遼寧」艦發揮初始戰力。而「福建」艦滿載排水量為8萬多噸，社群媒體上的數據顯示，它靠4台和055型驅逐艦一樣的汽輪發電機，加上8具柴油發動機來驅動。然而，核動力卻是另一回事。