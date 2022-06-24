日本關東地區有個由30位人妻組成的「偷情互助會」，彼此之間互相合作，在成員們偷情的時候打掩護，製造不在場證明；甚至還會記下彼此烹飪的習慣，如果因為外遇玩太嗨來不及回家煮晚餐時，其餘成員會先幫忙煮，且保證對方的老公吃不出差別。其中一位核心成員還透露，成員們都認為偷情是必要的罪惡，是壓力生活的出口。

根據日媒《マネー現代》報導，日本關東地區有個由人妻組成的「偷情互助會」，彼此相互合作、使成員能放心偷情。一名化名為由美子的41歲主婦透露，她是在5年前加入的，而成員在全盛時期共有高達30位人妻。人數多到令人咋舌。

由美子坦言，互助會的成員一致認為偷情是必要的罪惡！因為大多數的成員都是年齡介於20至40歲的人妻，大家雖然不後悔與丈夫結婚，但主婦無聊的生活，總會讓他們萌生出「我的生活不該是這樣」的想法，急欲在生活中尋找一個出口，有些人靠著經營興趣愛好或進職場工作來緩解這樣的情緒，而互助會成員則是選擇以外遇來解決。

另一位成員卡娜則是分享了互助會的運作模式，成員們會將彼此介紹給自己的丈夫認識，使老公以為她們是好閨蜜，而在外遇當天，成員們會說是要和姐妹見面，接著會將事先拍好的合照發給老公看，藉此不讓老公懷疑。

卡娜也說，成員間也都有記下彼此料理的偏好，包括烹煮某些菜餚是否勾芡、蔬菜怎麼切等。若有成員因為外遇的行程，無法如期趕回家中做晚餐，那就會有別的成員去家裡幫忙準備晚餐，且保證味道跟她自己煮的一模一樣的，老公絕對吃不出來。