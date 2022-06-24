國際影后張曼玉過去演過無數叫好叫座作品，近年她淡出螢光幕有意轉換跑道當歌手，雖被網友酸是「地獄嗓」，但她越挫越勇。昨(23日)無預警現身時尚品牌活動客串當DJ，可見身形本來就瘦弱的她變得更加消瘦，而她邊刷碟，一旁的郭富城和謝霆鋒變成小樂迷，搖頭晃腦，許多大咖驚喜同框的畫面讓粉絲笑說值得再三回味。

張曼玉早年曾獲得五屆香港電影金像獎影后，四屆台灣金馬獎影后，更曾獲得柏林和坎城影展的影后獎項，締造出無人能及的佳績，也讓她受封是「華語影壇的傳奇人物」，然而她近年作品量減少，2020年受訪時更坦言：「我曾經是個演員，離開片場12年後，我再也配不上演員這個頭銜了！」

張曼玉昨出席時尚活動當DJ。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

張曼玉當時表示，自己半退休後很享受自由自在的生活，但「如果沒有人提醒，我會很容易忘記我曾是一個演員」，至於為何決定不再拍戲？張曼玉透露原因很多，其中一個是得到坎城影后殊榮後，讓她更覺得時候到了，「我覺得有些東西快要結束了，且既然選擇離開，不妨在獲得成功之後再遠走」。

離開演員身分後，張曼玉近年常跨界當歌手、DJ，並參加音樂季表演，雖然由於歌聲太過低啞，常被外界唱衰，但她仍未放棄音樂夢。據港媒報導，昨張曼玉意外現身時尚活動化身DJ，她透露為此精心準備了歌單，表演時她邊刷碟邊手舞足蹈，讓在場的郭富城和謝霆鋒都相當陶醉，而她一襲黑色中空裝上身，身材看似前胸貼後背，尤其是有意無意露出的腹肌，更引發話題，引來粉絲讚：「好久不見張曼玉」、「張曼玉真是最想活成的樣子」、「好酷！」、「這身材絕了，美一輩子呀」。