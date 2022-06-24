台股今（24日）以15232.34點開出，小漲55點，隨後漲幅擴大至超過130點，台積電漲7元觸及492.5元，聯發科漲3元觸及692元，航運三雄長榮、萬海及陽明上漲超過3%。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲194.23點（或0.64%）至30677.36點，那斯達克指數上揚179.11點（或1.62%）至11232.19點，標普500指數漲35.84

點（或0.95%）至3795.73點，費城半導體指數下跌16.97點（或0.65%）至2602.74點。

台股昨（23日）下跌171.31點，收在15176.44點，成交值2836.62億。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超28.38億。自營商買超59.65億，投信賣超4.98億，外資及陸資賣超83.05億。

台積電昨再次破底，盤中一度摔至1年半新低的485元，最終收在485.5元，下跌9元（或1.82%）今年以來已重挫超過23%，表現相當疲弱。