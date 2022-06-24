武陵農場的神祕蜀葵小花林，是遭猴群偷摘大快朵頤後「無心插柳」的意外成果。(武陵農場提供／陳淑娥台中傳真)

武陵農場的神祕蜀葵小花林，是遭猴群偷摘大快朵頤後「無心插柳」的意外成果。(武陵農場提供／陳淑娥台中傳真)

武陵農場除了有比臉大的繡球花大爆發外，還有為數不少的神祕蜀葵小花林，也吸引遊客駐足圍觀。農場表示，早年種植少數蜀葵花優化景觀，不料遭猴群，大快朵頤，反而刺激蜀葵花基部更多側枝與側芽萌發生長，造就了蜀葵小花林，歸功於頑皮猴子的「無心插柳」。

副場長胡發韜表示，近期有遊客發現武陵農場除了美麗的「水中繡球花毯」與比臉比頭更大的繡球花大爆發外，在妙高台對面與梅花林間發現有為數不少蜀葵花的神祕蜀葵小花林，且蜀葵小花林面積範圍呈現不規則帶狀分布，其中蜀葵繽紛亮麗、多彩多變，有白、粉紅、桃紅、絳紅、紫紅色等多層次花色，花瓣亦有單瓣、重瓣等不同變化，煞是美麗，吸引遊客駐足賞花拍照。

資深員工私下透漏，經過長期觀察，這片神秘蜀葵小花林要歸功頑皮猴子「無心插柳」與「偶然巧合」相互結合功勞。原來妙高台對面花圃於早年種植少數蜀葵花優化景觀，沒想到頑皮又愛吃的猴子，常常偷偷來摘採蜀葵頂端最嫩多汁的頂端幼芽大快朵頤，殊不知此舉反而打破了蜀葵植物生理上的「頂端優勢」，反而誘發刺激蜀葵花基部更多的側枝與側芽萌發生長。

這原理與杭菊需要過人工摘心去頂芽來產生更多杭菊花朵相同，因此形成數量更多的蜀葵開花枝條，進而開更多的花與結更多的種子，經過幾年下來蜀葵花種子隨風飄落於附近泥土裡再發芽、茁壯與繁殖，逐步形成現在美麗壯觀的「猴子」蜀葵小花林。

武陵農場指出，蜀葵為錦葵科蜀葵屬多年生草本的直立植物，莖直立，高度約1至2公尺以上，所以又稱「一丈紅」，花色艷麗，花朵大，花為腋生，成總狀花序，尤其他大型的單瓣花或重瓣花由主莖的下方往上逐漸綻放開來時，非常引人注目花色有紅色，粉紅色至紫色等豐富顏色，武陵農場因海拔較高，蜀葵花期較平地遞延，花期從6月到7月中旬都是賞花期，遊客來場旅遊於花期間不妨抽空去看看這神秘的蜀葵小花林。

蜀葵的花語為夢，是彰顯堅持追求夢想，對夢想的執著。用來祝福有夢想的人，鼓勵並希望為夢想付出努力，進而能實現夢想，也許這片璀燦神秘的蜀葵小花林就是透過「猴子」來實現大家所喜愛的美麗夢想花園。