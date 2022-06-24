全球人口超過70億人，如何打造一個永續發展的居住環境，已成刻不容緩的議題。台北醫學大學舉辦「攜手永續 打造健康地球村」研討會，分享北醫長期致力「ESG」（環境、社會、治理）的具體成果。

北醫大分享，包括外籍生自發性參與淨灘活動，發現台灣之美；社團同學前往柬埔寨，協助當地改善衛生醫療及水資源；由北醫大附屬醫院組成的國際醫療團，長期深入邦交國，提供公衛、醫療服務。

飛洋國際服務團自2015年起，致力改善柬埔寨當地學童健康，為了實現永續價值，社團除了宣導衛教和從事疾病防治，也成為「蓋水塔的人」。效果在這幾年逐漸顯現，柬埔寨學童的腹瀉、生病率大幅下降。

另外，一名來自馬紹爾的住院醫師David Alfred，目前正在雙和醫院受訓，預計明年7月學成返國，投入當地醫療服務，未來將成為種子醫師，提升馬紹爾的醫療資訊系統、改善醫療品質。