台北市長選舉將在年底投票，國民黨候選人蔣萬安在各大民調，與民眾黨支持的現任副市長黃珊珊纏鬥，引發政壇熱議。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，蔣承諾當選市長定會恢復發放敬老金，此舉不僅與黃做出市場區隔，更掌握此議題主導權，必須給大大的掌聲，他也呼籲蔣「不要怕」，唯有無所畏懼做正確的事，才可望獲勝。

楊植斗昨日（23）在臉書發文指出，重陽敬老金是各縣市的慣例，只有台北市以「債留子孫」為由，取消發放數年。敬老金的數量不大，但這是各縣市政府對長輩的一點小心意，過去他們努力工作繳稅為台北市付出不少，如今一年一次，包個小紅包給這些長輩，讓他們買件新衣服給孫子，或帶家人去餐廳用餐真的不過份，柯文哲又何必以市府帳面上的虧損，來計算人情以及實質上對經濟的振興呢？

針對蔣萬安開出第一槍，承諾當選市長定會恢復發放敬老金，楊植斗大喊：「蔣萬安讚！」楊表示，這次敬老金爭議，也剛好讓蔣萬安與黃珊珊做出市場區隔，雖然大多數年輕人並不支持重陽敬老金，但蔣勇於為長輩發聲，在這議題上掌握主導權，實在該給個大大的讚。

不僅如此，楊植斗更呼籲身為「台北市母雞」的蔣萬安「不要怕」，因為要迎戰激烈選情就必須勇敢創造市場區隔，既然是做他認為正確的事，就要有無懼的勇氣，方能迎來勝選。