陳姓男子23日下午坐車行經洲美快速道路時，發現被兩部自小客車尾隨，陳車試圖擺脫，但在中央北路、大度路被追上，其中1車直接從後方撞擊陳的座車，3名持球棒的男子從車上下來，朝陳的座車一陣亂砸，北投警方漏夜追查逮捕3嫌，但陳男似有隱情不願提告，全案依聚眾鬥毆罪送辦。

警方調查，陳與友人乘坐自小客車，在洲美快速道路被兩台車緊跟，陳的車子開下閘道時，2車左右夾擊想要攔下，最後更直接從後方撞擊陳的車子。

警方指出，王姓、范姓等3人隨後持球棒下車，朝座車車門、車窗一陣亂砸，隨後迅速逃逸，其中1車開至中央北路三段時拋錨，所有犯嫌搭乘同一部車離去，車內的陳男並未受傷。

北投警方經漏夜追查，循線逮捕王嫌3人，以及1名駕駛，犯嫌到案後，避重就輕表示是行車糾紛，陳男竟然也不願提毀損等告訴，警方不排除背後另有內情，全案暫依聚眾鬥毆罪送辦，並深入追查幕後是否有指使者。

北投分局強調，對於任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，必定嚴查究辦，不容許任何人滋擾作亂，以維護社會秩序與穩定社區治安。