醫療產業第二季以來的重大併購案持續不斷，醫療類股近期也自低點反彈，保德信指出，光是第二季以來，全球已有4起大型醫療產業的併購案，併購訊息除了可望在通膨風險降低時激勵股價，加上全球主要大型製藥廠現金水位充分，且獲利穩定並維持可承擔的財務槓桿，隨著生技股股價大幅修正後，更提供併購良機，有利產業創新並提升相關企業競爭力。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，近期較受到市場矚目的醫療產業併購案，包括6月初必治妥藥廠宣布以每股現金價76美元，併購生物科技公司Turning Point，帶動的溢價幅度高達122.5%，以及5月底葛蘭素藥廠以21億美元收購美國生技公司Affinivax。

江宜虔進一步分析，Turning Point主要研發產品為治療非小細胞肺癌藥品Repotrectinib，被市場視為最具潛力的一線用藥，預期2023年下半年將能獲FDA核准上市。必治妥併購Turning Point之後，持續該廠既有研發產品線的深化，以及藥品研發產品線的垂直整合，包括實體瘤、血液相關疾病、免疫療法，以及心血管疾病等，有助增加旗下產品的市場競爭力。

根據高盛估計，大型藥廠潛在併購能量達7000億至1兆美元之多，可能進行併購的藥廠包括輝瑞、默克、嬌生、賽諾菲和葛蘭素藥廠，發展領域涵蓋癌症、感染、mRNA、基因療法，及蛋白質降解藥物等。隨著醫療產業併購活動頻率增加，有利帶動整體產業加速整合，並對投資氣氛帶來正向幫助。

江宜虔認為，醫療產業利多不斷，然美國醫療產業指數近12個月落後指數幅度大，醫療產業目前評價為所有防禦類股中，唯一相對大盤仍有折價的產業，考量醫療產業高獲利率、轉嫁能力強，以及營運穩定度高的特性，目前股價表現與實際產業基本面偏離，投資人不妨逢低分批布局，參與該產業未來可望展現優於其他產業的成長契機。