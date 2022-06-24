北京清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝24日在大陸《環球時報》撰文指出，在2月24日俄烏衝突爆發前後，中國一直堅持自己的立場和主張，中俄關係的性質並未改變。中國始終站在和平的一邊，勸和促談；始終尊重各國主權和領土完整，反對沒有安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。

吳大輝分析，其一，中國始終恪守中俄不結盟的原則。

2022年2月4日，中俄兩國發表的《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》（《聯合聲明》）旗幟鮮明地指出，雙方反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態；雙方敦促美國積極回應俄方倡議，放棄在亞太和歐洲部署陸基中程和中短程飛彈計畫；不允許毫無限制地發展全球反導系統；中方理解並支持俄方提出的構建有法律約束力的歐洲長期安全保障的相關建議；反對顏色革命。

上述宣示被西方一些人認為是中俄兩國從戰略協作夥伴關係走向同盟關係的開始。俄羅斯特別軍事行動開始之初，西方世界充斥著「中國知情」論，進入3月後又開始喧囂「中俄同謀」論和「中俄軸心」論，再到4月熱炒的「中國軍援俄羅斯」論，以及當前的「中國弱化西方對俄制裁效力」論，無不顯露出西方對中俄走向結盟的猜疑。

事實上，中俄戰略協作夥伴關係建立在兩國對當今世界相同或相似的基本認知以及雙方國家利益的基礎之上。但是，始終摒棄冷戰式的同盟思維。3月30日，大陸外交部發言人汪文斌進一步闡釋「中俄元首所言的雙方合作沒有上限」：中俄合作爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。中俄關係不結盟，不對抗，不針對協力廠商。俄烏衝突沒有改變中俄戰略協作夥伴關係的性質。

吳大輝表示，其二，中國始終站在和平一邊。

2月25日和6月15日，中俄兩國元首兩次通話，習近平指出，中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

3月19日，中美兩國領導人通話時，談及烏克蘭問題，習近平指出，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

其三，中國始終堅決反對單邊制裁。

俄烏衝突爆發後，西方國家對俄羅斯施加的制裁多達數千個，中方一向堅決反對任何非法單邊制裁，始終認為制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會給相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。中方堅決反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，這是中方在公開和內部場合一貫秉持的立場。

綜合來看，中國在與俄烏衝突相關的議題上始終強調盡快停火停戰實現和平，和平對於各國和世界是最寶貴的。中方始終呼籲尊重各國主權和領土完整，顧及各方利益。中國始終站在大多數國家一邊。