兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦聯強(2347)新臺幣144億元聯貸案，參貸行則有臺灣銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行等共9家銀行參貸。聯強睽別聯貸市場八年後再啟聯貸，各大行庫競相爭取，兆豐銀行配合聯強ESG永續發展理念，聯貸規劃連結ESG永續指標取得主辦，推出後即獲銀行熱烈響應，超額募集近2倍，最終以上限新臺幣144億元簽約。

聯強為亞太第一大資訊、通訊、消電、半導體產品通路商，基於集團全球運營深厚根基、並受惠數位轉型帶來的剛性需求下，2021年度營收達新臺幣4,088億元、成長22%，稅後淨利新臺幣172.7億元，突破百億元大關，雙創新高。2022年度第一季營收更大幅成長16%達新臺幣1,009億元，為聯強歷年來上半年度首次單季破千億元紀錄，更連續三個季度站上千億元關卡，呼應聯強2022年度「躍進，再躍進」的經營主軸，預計今年營收表現將持續創高。本次聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，規劃ESG連結機制，連結「用水總量」、「用電總量」及「到宅服務滿意度」等三項ESG永續指標，期由銀行團與聯強攜手並進，齊心協力推動永續發展。

兆豐銀行在聯貸業務穩居國內領先地位，2022年第一季以高達23.22%的市佔率奪下聯貸管理銀行排名冠軍，連續兩年榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，專業度受到國際認可。此外，兆豐銀行持續支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，截至2022年5月綠色(永續)投融資金額累計已超過新臺幣6500億元。