國道3號北上331.1公里處近烏山頭交流道路段，上午8時許發生嚴重連環追撞事故。警方調查，包含一輛大貨車及4輛小客車，在國3北上331.1公里處追撞，造成大貨車險衝下邊坡，一名轎車駕駛受困車內，另外2名駕駛受傷，事故現場堵住中外線2個車道，目前造成當地車流嚴重回堵超過3公里，目前警方正在釐清事故原因

國3烏山頭北上路段5車連環撞，造成3駕駛受傷車流嚴重回堵。(記者爆料網提供)

台南市消防局獲報後出動4個分隊人員前往搶救，發現有3名駕駛受傷，但意識皆清楚，目前均已送往醫院急救，現場目前仍在清理當中，事故原因仍待警方調查。