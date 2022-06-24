俄烏爆發戰爭4個月後，雙方至今持續僵持。淡江大學國際事務學院歐洲研究所教授兼所長卓忠宏今(24日)接受港媒專訪時分析，這場戰爭打了4個月已成僵局，此時兩邊要比「氣」長，西方出現「戰爭疲勞」，一旦減少對烏克蘭的援助，或許就是烏總統澤倫斯基提條件與俄談判停戰的契機。

根據《中評社》今報導，卓忠宏分析，俄烏戰爭打了4個月，如今雙方戰事規模都不大，範圍也侷限在烏東地區，代表此場戰爭已成僵局，想透過戰爭產生明顯結果很難了，戰爭有可能隨便就撐上一年，誰也無法預測戰爭何時結束，這時候得靠外交斡旋才有停戰的可能。

卓忠宏進一步指出，若想進行外交斡旋，俄烏之間一定要有一方先提出條件，才有展開談判的可能性，就要看俄羅斯與烏克蘭及其背後美歐西方國家比看誰的「氣」長，也就是從政治、經濟與社會的狀況看誰能撐得比較久。

另外，卓忠宏認為，美國前國務卿季辛吉建議烏克蘭以「領土換取和平」，在歐洲引起注意與討論，就是「戰爭疲勞」的現象之一，至於歐洲「戰爭疲勞」反應在政治層面的就是選舉，不管援助烏克蘭多麼正義，通膨問題嚴重讓歐洲人民不滿，各國執政黨就得承擔責任，照美歐國家的現況，以及未來可能發生的狀況，西方國家究竟還能軍事與經濟援助烏克蘭多久？