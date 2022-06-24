日本官方24日數據顯示，當地最新出爐的核心CPI(消費者物價指數)已經連兩個月都超過央行目標值。此時，相信最高興的莫過於日本央行。不過，全球原物料費用高檔不墜下，有可能會傷及脆弱的日本經濟成長。

剔除波動較大的鮮食，但內含燃料成本的日本5月核心CPI，年增2.1%且符合市場預估。從之前還不到1%，自4月份直接躍上2.1%之後，日本核心CPI已經連續兩個月，都在當地央行目標值2%以上。

專家學者認為，俄烏戰爭未了加上日圓走貶，日本進口成本增加，包括能源以及食品價格上漲之下，預估2022年剩下的大部分時間內，當地核心CPI應該至少都看得到2%。

日本央行也不諱言，就是希望看到當地通膨能保持在2%以上。不過，這種藉由成本上漲所推升的通膨能持續多久，也是日本央行所關心的。在物價愈來愈貴，民眾生活大不易，導致買氣縮手下，日本經濟成長也備感壓力。

日本央行行長黑田東彥一再強調，會繼續實施超寬鬆貨幣政策不變，直到看見當地通膨是由強勁內需市場，以及薪水上漲所推升。至於日本5月整體CPI，跟4月一樣都是年增2.5%，同樣也是連兩個月都在2%以上。